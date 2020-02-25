وزارة الصحة تعلن إصابة اربعة أشخاص بفيروس كورونا في كركوك

2020/02/25 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل اربعة اصابات بفيروس كورونا في محافظة كركوك.وذكرت الوزارة، في بيان مقتضب، إنهه تم "تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى ايران ورجعت للبلاد".واوضحت الوزارة في بيانها انه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل باصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد".واكدت الصحة "اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية".

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