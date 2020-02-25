2020/02/25 | 12:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط : لا لصحة لتسجيل إصابة بفيروس كورونا

المستقلة ...نفت دائرة صحة واسط اليوم الثلاثاء تسجيلها أي اصابة بفيروس كورونا كاشفة في الوقت نفسه عن حجز أربعة أشخاص كإجراء إحترازي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط تنفي تسجيل إصابة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط تنفي تسجيل إصابة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).