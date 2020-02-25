الخدمات النيابية: كورونا لن يؤثر على تنفيذ الاتفاقية الصينية

2020/02/25 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية وليد السهلاني، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا لن يؤثر على تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية المبرمة بين العراق والصين، مؤكدا أن هناك تعويلا كبيرا على الحكومة الجديدة لتنفيذه.وقال السهلاني، إن “الاتفاقية الصينية العراقية لاتزال سارية المفعول”، مشيرا إلى أن “فيروس كورونا جانب عارضي بعيدا عن ملف الاتفاقية بين الجانبين”.وأضاف السهلاني، […]

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