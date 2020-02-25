2020/02/25 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ديالى حكماً قضائيا بحق احد المدانين بقضايا تجارة المخدرات.وذكرت المحكمة في بيان اليوم ان محكمة جنايات ديالى الاولى وبعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية للمتهم وثبوت الادلة والقناعة اصدرت حكماً بحق المدعو / ح – ح / بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار وفق المادة 28 مخدرات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن 10 سنوات بحق مدان بتجارة المخدرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالسجن 10 سنوات بحق مدان بتجارة المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).