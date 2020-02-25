2020/02/25 | 12:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، مخاطبة الملحقيات في بعض الدول المتفشي فيها فايروس كورونا لمعاجلة حالة الطلبة وإمكانية رجوعهم للوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. التعليم تبحث إمكانية السماح للطلبة بالعودة للوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. التعليم تبحث إمكانية السماح للطلبة بالعودة للوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).