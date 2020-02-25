الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 12 شخصا

2020/02/25 | 12:51 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، اليوم الاثنين، وفاة 12 شخصا، بسبب فيروسكوروناالجديد.

وقال نمكي خلال اجتماع مغلق في البرلمان إن عدد الإصابات بلغ حاليا فيإيران47 إصابة.

وأضاف أن مصدر انتقال الفيروس إلىإيرانهم مصابون دخلوا إيران من الصين وباكستان وأفغانستان عبر منافذ غير قانو...

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