عاجل .. الصحة تعلن عن اصابة 4 اشخاص بفايروس كورونا في كركوك

2020/02/25 | 12:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة عن اصابة اربعة اشخاص بفايروس كورونا في كركوك، فيما اشارت الى ان هؤلاء الاربعة هم افراد عائلة قدموا من ايران.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء انه “تم تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى ايران وعادت للبلاد”.واضافت […]

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