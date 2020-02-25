الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك عصابة تتاجر بالمخدرات وتلقي القبض على جميع أفرادها في الموصل

2020/02/25 | 12:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية اتسمت بالتخطيط السليم والمعلومة الاستخبارية الدقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع شعبة مخمور لمكافحة المخدرات من اختراق وتفكيك عصابة تقوم بالاتجار وترويج المخدرات […]

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