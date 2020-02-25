استقالة مدرب سلة العراق

2020/02/25 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم مدرب منتخب العراق لكرة السلة خالد يحيى استقالته من منصبه بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق مساء اليوم أمام منتخب الهند.

وقال مصدر مقرب من اتحاد السلة في تصريحات خاصة إن المدرب تقدم رسميا باستقالته، التي ستدرس جيدا في الاجتماع الذي سيعقد قريبا لتحديد مصيره.

وبيّن أن الاتحاد سيذهب لقبول الاستقالة “بعد الأداء البائس في مباراة اليوم، التي لا تليق بسمعة المنتخب العراقي رغم الدعم الجماهيري الكبير، وبالتالي سيبحث الاتحاد عن خيارات جديدة”.

يشار إلى أن الاتحاد العراقي حاول في وقت سابق التعاقد مع المدرب الوطني المحترف في نادي الغرافة القطري قصي حاتم لكن ناديه رفض إعارته للمنتخب العراقي.

المصدر: كووورة

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