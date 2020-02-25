ثورة تغيير في منتخب السلة العراقي

2020/02/25 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر اتحاد السلة حل المنتخب الوطني بعد النتائج المخيبة في تصفيات آسيا، وخسارة الفريق المذلة أمام منتخبي ولبنان.

وقال مصدر في الاتحاد ل: “تقرر حل المنتخب الوطني كون أداء اللاعبين لم يكن مقنعا بالمرة، وهناك لاعبون لا يستحقون التواجد مع المنتخب، كما تقرر حل الجهاز الفني بعد استقالة المدرب خالد يحيى”.

وأضاف: “فكرة التعاقد مع المدرب قصي حاتم المحترف في الغرافة القطري، لن يتم طرحها إلا في حالة انتهاء عقده هناك، والعودة مجددا إلى العراق ليكون متاحا للعمل”.

وأوضح المصدر أن اجتماعا قريبا لمجلس إدارة الاتحاد سوف يناقش عددا من الحلول، من بينها طرح فكرة التعاقد مع مدرب أجنبي، أو الاستقرار على بعض الأسماء المحلية وإعادة هيكلة المنتخب الوطني.

يشار إلى أن المنتخب العراقي خاض مباراتين أمام لبنان والهند، وخسرهما بفارق 19 نقطة.

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