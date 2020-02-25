النفط يرتفع والذهب يتراجع بسبب كورونا

2020/02/25 | 12:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… ارتفع النفط يوم الثلاثاء مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.وارتفع خام القياس العالمي برنت 19 سنتا ما يعادل 0.3 بالمئة إلى […]

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