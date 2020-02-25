2020/02/25 | 13:00 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن 5 سنوات لمتهم بتجارة الحبوب المخدرة بالمثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 5 سنوات لمتهم بتجارة الحبوب المخدرة بالمثنى) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 5 سنوات لمتهم بتجارة الحبوب المخدرة بالمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).