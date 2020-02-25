الكشف عن أربع إصابات بفيروس كورونا لدى عائلة عراقية عائدة من إيران

2020/02/25 | 13:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تشخيص اصابة اربعة مواطنين من عائلة واحدة عائدة من ايران بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك الواقعة في شمال البلاد.واوضحت الوزارة في بيان “تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وأظهرت نتائج التحليل اصابة تلك العائلة بفيروس كورونا […]

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