النجف تمدد تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات 10 ايام وتمنع السفر

2020/02/25 | 13:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قررت الحكومة المحلية في محافظة النجف يوم الثلاثاء تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة 10 ايام على خلفية تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.واعلنت الحكومة المحلية في بيان اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات لمدة عشرة ايام مع منع التجمعات في جميع ارجاء النجف وعدم السفر من والى المحافظة […]

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