السجن 14 سنة لـ ’’حجي حمزة’’ بتهمة انتحال صفة ضابط وحمله هويتين للحشد الشعبي

2020/02/25 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء (25 شباط 2020)، حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب، ضد المدان حمزة علي علوان عن جريمتي انتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس لقضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيأة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان حمزة علي علوان حسين".

وأضاف البيان، أن "الحكمين جاءا وفقا لأحكام القرار 160 / أولا لسنة 1983، وذلك عن جريمة انتحال صفة ضابط في هيئة الحشد الشعبي مرتين وحمله باجين اثنين يعودان للمؤسسة نفسها".

وتابع، أن "المحكمة قررت أن تنفذ العقوبات بالتعاقب استناداً إلى أحكام المادة 143 من قانون العقوبات كون الجرائم غير مرتبطة ببعض".

بغداد اليوم- بغداد

تظاهر المئات من الطلبة والمتظاهرين والمعتصمين المرابطين في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الثلاثاء (25 شباط 2020)، تلبية لدعوة انتشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي باسم تظاهرة (25 شباط).

وأظهرت صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، المئ

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 15 شخصا والمصابين إلى 95.

ونصحت الوزارة المواطنين بالبقاء في المنزل وعدم السفر إلا للضرورة لتجنب انتشار فيروس كورونا الجديد، حسب وكالة أنباء إرن

بغداد اليوم-بغداد

رأى رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الثلاثاء (25 شباط، 2020)، أن منهاج رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، يحتاج إلى دورة كاملة لتطبيقه، فيما أشار الى أن ما حددته المرجعية أفضل من منهاجه، وفق تعبيره.

وذكر الكعبي في حديث

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