الدفاع تحث منتسبيها للالتزام الحرفي بتعليمات وزارة الصحة عن فايروس كورونا

2020/02/25 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حثت وزارة الدفاع، الثلاثاء (25 شباط 2020)، منتسبيها للالتزام الحرفي بتعليمات وزارة الصحة عن فايروس...





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