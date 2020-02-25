بالصور.. نفق التحرير يغص بالمتظاهرين وسط الأمطار والتخوف من ’’كورونا’’

2020/02/25 | 13:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تظاهر المئات من الطلبة والمتظاهرين والمعتصمين المرابطين في ساحة التحرير وسط بغداد، اليوم الثلاثاء ...





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