الميليشات الدينية الطائفية وأتباعها العبيد ( سلطة الطوائف أم دولة علمانية )

2020/02/25 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج كل من وقفوا مع الحراك الشعبي التشريني يعني أنهم الان يريدون مغادرة الهويات الطائفية المغلقة , لايريدون أن يضعوا أنفسهم في مواجهة مع الطبقات الشعبية العراقية ولا شباب...أكمل القراءة ←

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