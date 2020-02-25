شراكة الإقليم المتمرّد في الحكومة

2020/02/25 | 13:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي حالة من الغموض والترّقب تسود الشارع العراقي بعد الأخبار التي تردّدت عن اتفاق بين رئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي وبين وفد حزب مسعود بارزاني إلى العاصمة...أكمل القراءة ←

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