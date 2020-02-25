ارتفاع اسعار النفط بالأسواق العالمية

2020/02/25 | 13:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع اسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع سعي مستثمرين لتصيد الصفقات بشراء الخام بأسعار رخيصة بعدما هوى نحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة إلا أن المخاوف من أن يؤثر انتشار فيروس كورونا خارج الصين على الاقتصادات الكبرى ويكبح الطلب على الوقود حدت من المكاسب.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 19 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 56.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0436 بتوقيت غرينتش بعد أن نزل 3.8% في الجلسة السابقة ليسحل أكبر خسارة في يوم واحد منذ الثالث من شباط.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 17 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 51.60 دولار للبرميل لتتعافى من انخفاض 3.7 % في الجلسة السابقة.

وهوت مخاوف الطلب بأسعار النفط والسلع الأولية يوم امس الاثنين في حين مُنيت الأسهم الأوروبية والأمريكية بأكبر خسائر منذ منتصف 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي في حين يُتوقع أن تكون مخزونات المنتجات المكررة انخفضت بحسب ما أظهره يوم أمس الاثنين استطلاع أولي أجرته رويترز للأسبوع المنتهي في 21 فبراير شباط.

وأبلغ أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية رويترز يوم أمس الاثنين أن من المتوقع أن يكون تأثير فيروس كورونا على طلب النفط قصير الأمد وأن يرتفع الاستهلاك في النصف الثاني من العام.

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