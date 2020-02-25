صحة الكرخ تعلن سلامة المشتبه بإصابتهم بكورونا في مستشفى اليرموك ببغداد

2020/02/25 | 13:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الفحص المشتبه بإصابتهم بكورونا في مستشفى اليرموك.وقالت الدائرة في بيان ، ان "الفحص التوكيدي للحالات اظهرت سلامة المشتبه بهم في مستشفى اليرموك والذين احيلوا الى مستشفى الفرات".واضافت انه "الان بإمكانهم مغادرة المستشفى".وكشف عضو في لجنة الصحة النيابية، امس الاثنين، عن رصد حالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا في مستشفى اليرموك ببغداد.

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