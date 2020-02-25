الأول من نوعه في العراق: “بريتش بترليوم” BP تشغل مركزاً لتدوير النفايات المتخلفة من حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي

2020/02/25 | 13:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: بادرت شركة نفط البصرة هيأة تشغيل الرميلة عن طريق مشغل الحقل “شركة بريتش بترليوم” -BP- بإنشاء مركز لتدوير النفايات المتخلفة في حقلي الرميلة الشمالي والجنوبي.الذي يعد الاول من نوعه في العراق للارتقاء بالواقع البيئي والصناعي.وقال مسؤول شعبة … Readmore

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