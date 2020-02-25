وزارة الصحة والبيئة العراقية: تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس كورونا في كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران

2020/02/25 | 13:45 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران ورجعت للبلاد.وأوضحت الوزارة في بيانها أنها تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي، وظهرت نتائج … Readmore

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