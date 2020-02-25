2020/02/25 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت لجنة الصحة النيابية عددا من الاجراءات السريعة بعد تسجيل اول حالة بفايروس كورونا.

ودعت اللجنة الى معاقبة ومحاسبة المتاجرين بالمستلزمات الطبية اللازمة لحماية المواطنين من هذا المرض..



وايقاف العمليات الباردة لمدة شهر واحد لتقليل المرضى الراقدين حاليا في المستشفيات تحسبا لاي حالات دخول لأعداد كبيرة من المرضى ولتقليل الهدر واستعمال الكمامات والمواد المعقمة.

ودعت اللجنة وزارة الصحة الى تجهيز وشراء كميات كبيرة من مستلزمات حماية المواطنين والمرضى مثل الكمامات والمعقمات والمطهرات وغيرها..



واجراء زيارات ميدانية وتفتيشية صارمة للصيدليات والمذاخر والمنافذ الحدودية لتدقيق عملهم واجراءاتهم فيما يخص المواضيع اعلاه.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات سريعة للحد من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).