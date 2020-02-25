قائممقام الرمادي لـ”العهد نيوز”: افتتاح مستشفى بالقضاء بكلفة 10 مليون دولار

2020/02/25 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الثلاثاء، عن اعادة افتتاح مستشفى النسائية والاطفال في مدينة الرمادي للمرة الاولى منذ اكثر من اربعة اعوام.وقال العوسج، في حديث لـ”العهد نيوز”، إن “وزارة الصحة وبالتنسيق مع الحكومة المحلية ومديرية صحة الانبار وبدعم من منظمة الـ UNDP الأممية اعادة افتتاح مستشفى […]

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