علاوي يحصل على تاييد 60% من البرلمان لتمرير كابينته ويضعون شرطاً ينتهي اليوم

2020/02/25 | 13:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، عن حصول رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي على تاييد ما يقارب 60% من اعضاء البرلمان.وقال المطلبي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، بان “محمد توفيق علاوي حصل على تاييد 60% من اعضاء البرلمان لتمرير كابينته الوزارية التي من المؤمل ان تطرح غدا الخميس،” لافتا الى […]

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