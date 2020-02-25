2020/02/25 | 13:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الدفاع، الثلاثاء ، منتسبيها للالتزام الحرفي بتعليمات وزارة الصحة عن فايروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إنها “تحث كافة منتسبيها للالتزام حرفياً بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة للوقاية من الاصابة بفايروس الكورونا”.واضاف البيان أن “الوزارة تثمن جهود وزارة الصحة لإجراءاتها الوقائية لتفادي تفشي الوباء”.وفي وقت سابق، اصدر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع تحث منتسبيها للألتزام بالتعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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