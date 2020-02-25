2020/02/25 | 13:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب في مناطق سيطرة السلطات السورية، قفزةً جديدة ليقترب الغرام الواحد عيار21، من الـ 50 ألف ليرة، في وقت أشار نقيب الصاغة إلى أن الأسعار مرتبطة بانتشار فيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يقفز مجدداً ويقترب الغرام من 50 ألف ليرة.. هل لـ كورونا دور؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يقفز مجدداً ويقترب الغرام من 50 ألف ليرة.. هل لـ كورونا دور؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).