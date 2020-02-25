التربية ترفض تعطيل الدوام في مدارس صلاح الدين

2020/02/25 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة التربية تعطيل الدوام في المدارس بمحافظة صلاح الدين بسبب ما يثار عن فايروس كورونا.

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