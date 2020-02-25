مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: إعادة افتتاح جسر حيوي على الطريق الدولي بالأنبار

2020/02/25 | 13:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أعلن قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الانبار ابراهيم العوسج، اليوم الثلاثاء، عن اعادة افتتاح جسر حيوي على الطريق الدولي السريع للمرة الاولى منذ اكثر من اربعة اعوام.وقال العوسج، في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “الدوائر الخدمية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية وبدعم من منظمة الـ UNDP الأممية إعادة افتتاح جسر فلسطين الذي […]

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