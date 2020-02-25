2020/02/25 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من مخططات “لإفشال تمرير” حكومته، ومنعها من الحصول على ثقة النواب، “عن طريق الرشاوى والفساد”، بحسب وصفه.وكتب علاوي على حسابه على موقع تويتر: “لقد وصل إلى مسامعي أن هناك مخططاً … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي يحذر من مخططات لـ “إفشال تمرير” حكومته) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي يحذر من مخططات لـ “إفشال تمرير” حكومته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).