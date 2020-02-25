الصحة العراقية تعلن اصابة 4 اشخاص بكورونا في كركوك

2020/02/25 | 14:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" في محافظة كركوك بشمال العراق....

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