صحة النجف: جميع المحجورين حالاتهم اعتيادية ولا توجد لديهم اي اعراض

2020/02/25 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة النجف الاشرف، اليوم الثلاثاء، ان جميع المحجورين حالاتهم الصحية اعتيادية ولا توجد لديهم اي اعراض او علامات مرضية .وقال مدير اعلام الدائرة سالم الحميدواي، إن “فريقا طبيا من صحة النجف اطلع على المحجورين في مكان الحجر الصحي واكد ان حالاتهم الصحية اعتيادية ولا توجد لديهم اي اعراض او علامات مرضية”.واضاف […]

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