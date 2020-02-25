السجن 14 سنة لـ”حجي حمزة الشمري”

2020/02/25 | 14:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الثلاثاء، حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات ينفذان بالتعاقب ضد المدان حمزة علي علوان عن جريمتي انتحال وظيفة من وظائف القوات المسلحة.وذكر مجلس لقضاء الأعلى، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات ضد المدان حمزة علي علوان […]

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