بعد المطار والطريق الدولي… وعود باستئناف خدمة سكة حديد حلب-دمشق

2020/02/25 | 14:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة النقل في الحكومة السورية، إعادة تشغيل خط سكة حديد دمشق-حلب، في أيار المقبل، وذلك عقب إعلان فتح الطريق الدولي دمشق-حلب، ومطار حلب الدولي.وقال مدير الخطوط الحديدية في

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