كربلاء تعلن منع دخول الزائرين الأجانب بعد تسجيل اول حالة مؤكدة

2020/02/25 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلنت كربلاء عن اجراءات قالت انها احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد اعلان النجف تشخيص اول حالة اصابة في العراق تعود لوافد ايراني.وقال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني “اتخذنا إجراءات احترازية من بينها منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفيروس كورونا، بعد تسجيل اول حالة مؤكدة”.من جهته […]

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