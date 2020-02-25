العراق يعلن ايقاف دخول الوافدين من سبع دول فيها حالات اصابات كورونا

2020/02/25 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن العراق ايقاف دخول الوافدين من دول شخصت فيها حالات اصابات بفيروس كورونا، ضمن سلسلة اجراءات متبعة عقب اعلان اول اصابة في البلاد تعود لوافد ايراني.وترأس وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (55) لسنة 2020 وبحضور اعضاء اللجنة واللواء سعد معن مدير اعلام وزارة الداخلية والعميد […]

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