2020/02/25 | 14:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الثلاثاء، مضافات لداعش بعمليات امنية في قضاء بيجي شمال تكريت.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت، صباح اليوم، عملية امنية واسعة في محيط بيجي (40 كم مال تكريت) والجزيرة بإسناد من طيران الجيش.وأضاف ان، العملية اسفرت عن تدمير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي والقوات الأمنية يدمران مضافات لداعش بعمليات أمنية في بيجي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي والقوات الأمنية يدمران مضافات لداعش بعمليات أمنية في بيجي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي والقوات الأمنية يدمران مضافات لداعش بعمليات أمنية في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).