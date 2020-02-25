كركوك تحذو حذو النجف وتعطل الدوام في المدارس والجامعات

2020/02/25 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة كركوك يوم الثلاثاء تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات حتى إشعار اخر ومنع اقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15 يوما وذلك بعد تسجيل اصابات بفيروس كورنا في المحافظة.

واعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من اليوم تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لأسرة عراقية كانت في زيارة الى ايران عادت الى البلاد.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم، انه تم تطبيق الحجر الصحي على الاسرة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل باصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد.

واضاف البيان انه تم اتخاذ الاجراءات كافة وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية.

وكانت الوزارة قد اعلنت يوم الاثنين تسجيل اول حالة اصابة بالعراق بفيروس كورونا لدى طالب للعلوم الدينية ايراني الجنسية في محافظة النجف.

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