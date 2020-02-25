بالوثيقة.. صدور عدد من القرارات بسبب وصول كورونا إلى كركوك من بينها منع الأعراس ومجالس العزاء

2020/02/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزيرة التربية، سها العلي بيك، الثلاثاء (25 شباط 2020) مديرية تربية محافظة كركوك بتعطيل دوام المدارس في المحافظة.

وذكر إعلام وزارة التربية، في بيان، أن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك وجهت مديرية التربية في كركوك بتع

بغداد اليوم- بغداد

حثت وزارة الدفاع، الثلاثاء (25 شباط 2020)، منتسبيها للالتزام الحرفي بتعليمات وزارة الصحة عن فايروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تحث كافة منتسبيها للالتزام حرفياً بالتعليمات الصادرة من وزارة ال

بغداد اليوم- ديالى

تظاهر العشرات من اصحاب الشهادات العليا في محافظة ديالى، الثلاثاء (25 شباط 2020)، امام مبنى ديوان المحافظة وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيينات.

وقال علي راضي أحد المتظاهرين في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه" رغم هطول ال

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