العلي بيك توجه مديرية تربية كركوك بتعطيل دوام المدارس في المحافظة

2020/02/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت وزيرة التربية، سها العلي بيك، الثلاثاء (25 شباط 2020) مديرية تربية محافظة كركوك بتعطيل دوام المدارس في المحافظة.

وذكر إعلام وزارة التربية، في بيان، أن "وزيرة التربية سها خليل العلي بك وجهت مديرية التربية في كركوك بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة الى إشعار آخر".

وأشار الى ان الاجراء "جاء حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة والتلاميذ إثر تسجيل أربع حالات جديدة لمصابين بفايروس كورونا في كركوك".

يأتي ذلك، بعد ان أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم، إصابة أربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تؤكد تشخيص 4 حالات جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى إيران وعادت للبلاد".

واوضحت الوزارة في بيانها انه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة، وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد".

وأكدت "اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين"، داعية الى "التعاون مع تطبيق الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية".

وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، قد سُجلت في محافظة النجف، لطالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

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