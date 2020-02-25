وسائل اعلام: وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز الـ 91 عاماًَ

2020/02/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء (25 شباط 2020)، عن عمر يناهز 91 عاما.

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