العراق يعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. عائلة عائدة من إيران

2020/02/25 | 14:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الصباح الجديد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة.وذكرت الوزارة، في بيان، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جرى التأكد من إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك شمال بغداد، لعائلة عراقية ...

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