2020/02/25 | 14:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد ناقش وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التعاون في مجال إنشاء المناطق الصناعية والربط الكهربائي.وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف: “بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم مع نظيره السعودي العديد من الجوانب، أهمها آلية تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على المضي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا خارجية السعودية والعراق يتبادلان وجهات النظر حول “صفقة القرن”) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا خارجية السعودية والعراق يتبادلان وجهات النظر حول “صفقة القرن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).