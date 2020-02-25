لافروف: جلسة حول خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني

2020/02/25 | 14:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، جلسة اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بأنها فرصة لوقف التصعيد.

وقال لافروف في كلمته خلال مؤتمر الحد من التسلح النووي، انه "من المقرر انعقاد جلسة اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة، إنها فرصة، وإن كانت ليست أكيدة بنسبة مئة في المئة، لوقف التصعيد قبل فوات الأوان".

وأضاف ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الزملاء إلى عقد قمة خماسية"، مبينا ان "هذه القمة قد تكون نقطة انطلاق لتطوير قرارات مصيرية لصالح المجتمع الدولي بأسره، الرد على هذا الاقتراح مشجع، سوف نعمل على تنفيذه".

واقترح بوتين خلال إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للمحرقة النازية "الهولوكوست"، عقد قمة لرؤساء الدول لدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- يفضي إلى البحث عن إجابات جماعية لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية التي يشهدها العالم، ومواجهة التشرذم الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قبل ذلك، أن موسكو أرسلت يوم 24 كانون الثاني الماضي، رسائل إلى قادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تحتوي تفاصيل فكرة الرئيس بوتين، بشأن عقد قمة للدول الخمس.

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