2020/02/25 | 14:16 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حثت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، منتسبيها على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تحث وزارة الدفاع كافة منتسبيها على الالتزام حرفياً بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة للوقاية من الاصابة بفيروس الكورونا".

وثمنت "جهود وزارة الصحة في اجراءاتها الوقائية لتفادي تفشي الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تحث منتسبيها على الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تحث منتسبيها على الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).