التربية تعطل دوام المدارس في كركوك بسبب كورونا

2020/02/25 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي في مدارس كركوك حتى اشعار آخر بسبب تسجيل اربع حالات اصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الوزيرة سها خليل العلي بك، وجهت مديرية التربية في كركوك بتعطيل الدوام في مدارس المحافظة الى اشعار اخر وذلك حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة والتلاميذ اثر تسجيل اربع حالات جديدة لمصابين بفايروس كورونا في كركوك".

يذكر ان وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اربع حالات اصابة بفيروس كورونا في محافظة كركوك.

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