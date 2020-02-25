الحشد الشعبي والقوات الأمنية يدمران مضافات لداعش في بيجي‎

2020/02/25 | 14:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دمرت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، مضافات لتنظيم داعش الارهابي في بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت، صباح اليوم، عملية امنية واسعة في محيط بيجي (40 كم شمال تكريت) والجزيرة بإسناد من طيران الجيش".

وأضاف، ان "العملية اسفرت عن تدمير عدد من المضافات لعناصر داعش".

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