بعد الاعلان عن اصابة 4 مواطنين بفايروس كورونا.. محافظة كركوك تعطل الدوام بالمدارس والجامعات حتى إشعار اخر (وثيقة)

2020/02/25 | 14:19 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: قررت محافظة كركوك تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات حتى إشعار اخر ومنع اقامة مجالس العزاء والأفراح 15 يوما”.وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت صباح اليوم تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة … Readmore

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