2020/02/25 | 14:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات في كركوك حتى اشعار اخر ومنع اقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15يوما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات في كركوك حتى اشعار اخر ومنع اقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15يوما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعطيل الدوام بالمدارس والجامعات في كركوك حتى اشعار اخر ومنع اقامة مجالس العزاء والأفراح لمدة 15يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).